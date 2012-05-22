80-річні вінничани подолали Олімпійську милю

Клуб оздоровчого бігу «Ювентус» і обласний осередок Всеукраїнської асоціації легкої атлетики за підтримки обласного відділення НОК України провели на стадіоні ім. Я. Кулика Вінницького національного технічного університету забіг, присвячений Олімпійському дню.

Програма спортивного свята включала подолання Олімпійської милі (1980 метрів) та виставку досягнень і проведення масових заходів клубом «Ювентус» за останні 30 років.

На старт вийшли близько 30 учасників. Серед них були ветерани Великої Вітчизняної і діти війни: 85-річний Володимир Погосян, 80-річна Марія Верхова, 82-річний Володимир Красилов, 78-річний Анатолій Локаєнко та інші. Серед відомих учасників забігу були президент клубу любителів зимового плавання «Нептун» Раїса Макіївська, майстер спорту міжнародного класу і багаторазова призерка чемпіонатів Європи серед ветеранів Римма Дубовик, переможець 10-добового Всесвітнього забігу у Нью-Йорку (США) Юрій Тростенюк.

Після завершення забігу організатори пригостили ветеранів спорту духмяним чаєм і печивом.

Кожен учасник забігу отримав сертифікати учасника Олімпійського дня від Міжнародного олімпійського комітету і обласного відділення НОК, а діти – ще й значки і щоденники з олімпійською символікою.