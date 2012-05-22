За літній відпочинок дітей доведеться викласти місячну зарплату

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що всі бажаючі застраховані особи, працюючи на підприємствах і організаціях, незалежно від форми власності, можуть звернутися у м. Вінниці до виконавчих дирекцій Фонду за місцем реєстрації:

- Ленінська ВД – Хмельницьке шосе,122 (приміщення ПАТ ”Облпаливо”);

- Замостянська ВД – вул. 50 років Перемоги,7;

- Староміська ВД- вул. Островського,85;

- Вінницька районна ВД – вул. Келецька,126-а

та отримати путівки на 21 день для дітей шкільного віку на оздоровлення в 16 позаміських оздоровчих закладах області.

При середній вартості путівки 2100 грн., Фонд покриває витрати в сумі 840 грн. на сплату вартості набору продуктів харчування, медичного та культурного обслуговування кожної дитини.

Решту коштів, які складають господарські витрати, повинні сплатити батьки (частково підприємство або профспілкова організація підприємства).