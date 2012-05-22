Схему руху маршрутних таксі скоригували

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради було внесено зміни у схему руху маршрутних таксі на основі результатів моніторингу, який проводився майже три місяці. Скориговані деякі маршрути, а загальна кількість маршрутних таксі, які обслуговуватимуть вінничан, збільшилась майже на 50 одиниць і далі, ймовірно, вже не змінюватиметься. З врахуванням внесених змін нова схема руху маршрутних таксі тестуватиметься ще три місяці.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

А тим часом продовжується моніторинг роботи пасажирського транспорту в новому режимі, результати якого аналізує створена в лютому робоча група з представників різних департаментів міської ради, Вінницької політехніки, ТТУ, приватних перевізників. Саме на засіданнях цієї робочої групи свого часу з’явилась ідея запровадження експрес-автобусів, обговорювались питання подовження деяких маршрутів та корегування інтервалів руху всього транспорту, розглядалась інформація, яка надходила від вінничан через усі канали зворотного зв’язку. Деякі рішення, які приймались на робочій групі, реалізовувались одразу, а деякі – потребували детального вивчення та узагальнення. За результатами цієї роботи і було підготовлено проект рішення, який передбачає нові зміни до транспортної системи міста.

Зокрема, продовжено маршрут за номером 3Б. Раніше він курсував від площі Перемоги і до вулиці Лугової. Зараз маршрут продовжено до зупинки «Тяжилів (СТО)». Також продовжено маршрут №5А – тепер він пролягатиме від П’ятничан до ринку «Урожай». Подовжено до ринку «Урожай» і маршрут №11А (раніше його кінцевою зупинкою була лікарня Пирогова). Окрім того, продовжено маршрут 17А. Тепер він буде починатись від вулиці Лугової і закінчуватиметься біля торгового центру «Епіцентр» (раніше маршрут закінчувався на Барському шосе). Збільшено протяжність маршруту №19А Вишенька – Чехова. Цей маршрут курсуватиме тепер від Вишеньки і до старого аеропорту на Немирівському шосе.

Також у місті продовжуватимуться перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування в експресному режимі руху, які вже отримали свій номер - 25 та 28.

За словами заступника директора департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради Сергія Коваленка, запропоновані зміни – результат внесених пропозицій як від самих мешканців, так і від перевізників. «Доки маршрутні таксі працювали у тестовому режимі, від вінничан надходили скарги та пропозиції, усі ці звернення опрацьовувалися як працівниками ТТУ, так і нашим департаментом, - говорить Сергій Коваленко. – За результатами цієї роботи в діючу систему руху сьогодні внесено зміни. Для того, аби упевнитись у тому, що оновлена система задовольнятиме потреби мешканців, ми повинні знову у тримісячний термін проводити додатковий моніторинг та відпрацювання можливих недоліків».