У Держгірпромнагляді „перебдели” з дозвільними процедурами

Прокуратурою Вінницької області проведено перевірку дотримання вимог законодавства про реєстраційні та дозвільні процедури в діяльності територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Виявлено випадки вимагання працівниками Управління під час отримання документів для видачі дозволів від суб'єктів господарювання копій документів, які не передбачені законодавством (копії свідоцтв про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, витягів та довідок з ЄДРПУО).

Незаконні дії службових осіб Управління прокуратурою області опротестовані.