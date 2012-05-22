Футболісти школи № 15 виграли вінницьке Міні-Євро

У вінницькому шкільному футбольному чемпіонаті Міні-Євро-2012 змагались 16 найсильніших команд загальноосвітніх шкіл міста (за підсумками Спартакіади школярів).

Причому старшокласники виступали у спортивній формі країн-учасниць справжнього чемпіонату Європи з футболу в Україні і Польщі. Організаторами заходу виступили міська рада і комітет по фізичній культурі і спорту, департамент освіти,/

Спочатку пройшли турніри у 4 підгрупах. Грали на футбольному полі школи № 35, що на Вишеньці. А ось матч за «бронзу» і фінал відбулися на стадіоні ЦПКіВ. У зустрічі за 3-е місце між командами школи № 4 (Греція) – і школи № 6 (Німеччина) у ігровий час не було виявлено переможця - 0:0. А у пробитті пенальті кращими виявилися «німці» – 2:0.

У фінальному матчі зійшлись школа № 15 (Ірландія) і школа № 21(Англія). Упевнено перемогли «ірландці» – 2:0. На шляху до фіналу команда школи № 15 виграла всі 3 групові матчі (6:1 у школи № 3 2, 4:1 у школи № 35, 5:2 у техліцея), у чвертьфіналі перемогла з рахунком 3:0 команду школи № 12, а у півфінальній грі здолала з рахунком 2:0 команду школи № 4.

Капітану чемпіонів Сергію Українцеві (у фіналі він зробив дубль) вручили квитки на матч Євро-2012 між Швецією і Англією, який відбудеться у Києві 14 червня.