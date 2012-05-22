На „Марш слави Героїв” просять приходити у вишиванках

11:12, 22 травня 2012
Вінниця
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Завтра, 23 травня, у Вінниці відбудеться „Марш слави Героїв”.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода".

Проведення Маршу ініціювали  Вінницька міська та обласна організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Марш присвячений відзначенню Дня Героїв – борців за волю України.

Національно свідомих вінничан організатори запрошують прийти на Майдан  Незалежності (перед Вінницькою міською радою) о 18:00.

Марш пройде центральними вулицями Вінниці і завершиться мітингом біля пам'ятного знаку Українським Січовим Стрільцям, воякам ОУН та УПА.

Довідка: День Героїв – національне українське свято, встановлене на честь українських вояків-борців за волю України, передовсім лицарів Київської Русі, козаків і гайдамаків, Січових Стрільців та вояків Армії УНР, ОУН та УПА.

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