На „Марш слави Героїв” просять приходити у вишиванках

Завтра, 23 травня, у Вінниці відбудеться „Марш слави Героїв”. Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода". Проведення Маршу ініціювали Вінницька міська та обласна організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Марш присвячений відзначенню Дня Героїв – борців за волю України. Національно свідомих вінничан організатори запрошують прийти на Майдан Незалежності (перед Вінницькою міською радою) о 18:00. Марш пройде центральними вулицями Вінниці і завершиться мітингом біля пам'ятного знаку Українським Січовим Стрільцям, воякам ОУН та УПА. Довідка: День Героїв – національне українське свято, встановлене на честь українських вояків-борців за волю України, передовсім лицарів Київської Русі, козаків і гайдамаків, Січових Стрільців та вояків Армії УНР, ОУН та УПА.

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