Азаров почне давати гроші на вінницьку худобу з 1 червня

З 1 червня селяни почнуть одержувати компенсації за утримання великої рогатої худоби, - повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Наразі проведено всі підготовчі роботи для здійснення виплат відповідної державної допомоги. Вже зібрано всі необхідні документи, узагальнено списки осіб, яким належить виплата такої допомоги.

Нагадаємо, що 23 квітня Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення, внісши зміни до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати.

Відповідно до рішення Уряду, виплата спеціальної бюджетної дотації здійснюється фізичним особам за утримання ними молодняку великої рогатої худоби, який народився в господарствах населення, та за збереження його до певного віку від дати подання відповідних документів.

Спеціальна бюджетна дотація виплачується за утримання молодняку ВРХ, який на момент подання фізичними особами відповідних документів у перший раз досяг певного віку, у розмірі:

- За молодняк ВРХ віком від 3 до 5 місяців – 250 грн. за голову;

- За молодняк ВРХ віком від 6 до 8 місяців – 500 грн. за голову;

- За молодняк ВРХ віком від 9 до 11 місяців (включно) – 750 грн. за голову.