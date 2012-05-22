88-річна вінничанка випала з балкона

Вчора о 22:50 сталося лихо з літньою вінничанкою.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Повідомлення про нещасний випадок, який стався в одній з багатоповерхівок на вулиці Пирогова, надійшло на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №4.

Як виявилось, 88-річна старенька, пораючись на балконі, втратила рівновагу та випала з 4-го поверху.

Очевидці викликали швидку допомогу, лікарі якої надали першу медичну допомогу та доправили постраждалу у лікарню.

На даний час потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги у вкрай важкому стані з діагнозом «закрита черепна – мозкова травма, струс головного мозку».