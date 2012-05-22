"Поцілунок" ВАЗів: один в труні, двоє в реанімації

Поблизу села Тарасівка Тульчинського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула молода людина, ще двоє потерпілих знаходяться у лікарні.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Аварія сталася 21 травня о 21.50 годині на автошляху Немирів - Тульчин.

27-річний водій автомобіля "ВАЗ - 2107", не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ – 2106", за кермом якого знаходився 28-річний житель міста Тульчин. Внаслідок ДТП обидва водії отримали численні тілесні ушкодження та були госпіталізовані до тульчинської центральної районної лікарні.

У салоні "сімки", крім водія, знаходився 24-річний пасажир, який у реанімаційному відділенні лікарні під час надання медичної допомоги помер.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".