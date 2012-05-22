Православних вчителів вчили організовувати паломництва

19 травня 2012 року у Хрестовоздвиженському храмі м.Вінниці пройшла 10 ювілейна науково-практична конференція православних педагогів Вінницької області. Цьогоріч конференція мала назву «Реалії та перспективи духовного виховання в умовах сучасної сім‘ї та Церкви та освіти». Захід організувала Асоціація православних педагогів Вінниччини.

- Приїхало 275 вчителів шкіл, що викладають предмети на теми духовно-морального виховання, - говорить організатор конференції, заступник голови вінницької обласної Асоціації православних педагогів Михайло П‘ятак. - Викладачі презентували свої творчі роботи, обмінювались досвідом та безкоштовно отримували роздатковий матеріал.

Підготували диски с досвідом роботи по викладанню християнської етики, яку упорядкувала Світлана Луковнікова. Минулого року Світлана пішла з життя, але започаткована нею робота православних педагогів проводиться й надалі. Цьогоріч в її пам`ять чоловік Світлани видав її роботу на дисках і безкоштовно роздав педагогам.

Робота конференції проходила в чотирьох секціях «Християнська етика в школах», «Робота у недільних школах», «Сім‘я – мала Церква», «Православне дозвілля: паломництво і табори».

- Також на конференції ми нагородила набором з семи книг чотирьох педагогів, які стали переможцями сьомого Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» з предметів християнської етики, - продовжує Михайло Миколайович. – Це вчителі з Гайсина, двоє з Чечельника та Козятина.

До речі, вчитель з Козятина став переможцем в Україні на краще знання Святого письма.

