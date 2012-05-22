У Вінниці дозволили купатися на трьох пляжах

У Вінницькій області купання на відкритих водоймах може бути безпечним лише у восьми спеціально облаштованих місцях. Такі висновки зробили рятувальники Вінниччини після рейду по водоймах, який провели 18 травня. Три з восьми безпечних місць відпочинку на воді знаходяться у Вінниці: на Центральному пляжі, пляжі «Хімік» та пляжі на вулиці Гонти, повідомляє радіо "Місто над Бугом". По два місця, де дозволено відпочивати і купатись, знаходяться у Немирівському та Гайсинському районі і один у Ладижині. Про це повідомляє прес-центр територіального управління МНС України у Вінницькій області.