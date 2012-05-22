Вперше "Кубок Векуа" завоювали вінничани

13:17, 22 травня 2012
Вінниця
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Переміг студент Вінницького політеху

На Міжнародних змаганнях з програмування «Кубок Векуа» у  грузинському Кутаїсі студенти Вінницького технічного університету  здобули 2 місце у командному заліку, поступившись програмістам Московського державного університету ім. М.Ломоносова.
Про це повідомляє сайт  Вінницького національного технічного університету.

«Кубок Векуа»  - одне із найпрестижніших змагань серед комп'ютерних геніїв пострадянського простору. Щороку змагання  проходить  паралельно  на 4 майданчиках: у Грузії, Новосибірську, Москві та Санкт-Петербурзі, в місцях, які так чи інакше пов'язані із діяльністю видатного математика, академіка Іллі Векуа.

Вперше за 6 років існування цих змагань, Кубок Векуа отримали вінничани. А привіз його сюди студент ВНТУ Сергій Кашубін, вигравши індивідуальний контест. Загалом в цьогорічному «Кубку Векуа» брали участь 62 команди, 42 з яких – змагались безпосередньо у Кутаїсі.

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