У День Героїв спільно помоляться

23 травня о 16 год. у Вінниці відбудеться спільна молитва вірних Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви, а також - мітинг організований обласним Конгресом Українських Націоналістів, присвячений до Дня Героїв. Молитва та мітинг відбудуться біля пам'ятника Січовим стрільцям та воякам ОУН-УПА (біля «Книжки»).

На Богослужіння та урочистий мітинг запрошуються керівництво та актив місцевих відділеньУкраїнської Народної Партії, УНА-УНСО, ВУТ «Просвіта», Спілки офіцерів України, козацтва, українських патріотів, небайдужі громадяни, повідомляє прес-служба Вінницької обласної організації Конгресу Українських Націоналістів