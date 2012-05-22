Святкували день народження Південного Бугу

День нароження Південного Бугу відсвяткували у Вінниці учасники історико-екологічної просвітницької експедиції «Хвилі Гіпаніса-2012», повідомляє сайт zotov-news.

— Святкуємо день народження Південного Бугу з 2008 року, — говорить голова Вінницької асоціації «Зелений світ Поділля» Олена Яворська. — Відзначаємо його у кожну третю суботу травня. А Гіпаніс це давня назва Південного Бугу.

В експедиції взяли участь члени екологічного клубу «Гіпаніс» з Первомайська Миколаївської області. Розпочали подорож з Хмельниччини, де річка бере початок, і пройшли до її гирла на Миколаївщині. Після моніторингу річки вінницькі екологи разом із гостями обстежили зоологічний заказник «Сандрацький», а біля Ладижина зустрілись із учасниками із козаками села Зозів Липовецького району. Останні теж відомі як дослідники. Вони виконують історико-географічну розвідку притоки Південного Бугу — невеличкої річки Соб.