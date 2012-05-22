17-річний хлопець виніс коробку з грошима

До Могилів-Подільського райвідділу міліції звернувся 33-річний місцевий житель з заявою про те, що близько 11.00 в приміщенні одного з його магазинів невідома особа викрала картонну коробку. Там лежала 1 000 гривень, а сама коробка стояла на прилавку. Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 17-річний підліток. Про це повідомляє Центр звязків з громадскістю Вінницького обласного управління МВС.