Дітям з Липовця подарували "світлячків"

Делегація з Естонії завітала до містечка Липовець з цікавим проектом, який гарантує безпеку пішоходам. До її складу входить 20 представників різних галузей господарства, в тому числі поліції. Вони прибули з міста Йихва в рамках проекту Дня Європи в Україні, щоб поділитися досвідом роботи по запобіганню нещасних випадків на дорозі з пішоходами, культурним спадком, за для спілкування між братніми народами, повідомляє прес-служба Вінницького управління Державтоінспекції.

Одна з зустрічей відбулася у районному відділку міліції за запрошенням його керівництва та керівництва Державтоінспекції, куди також були запрошені представники органів місцевої влади, дирекція усіх шкіл районного центру та старшокласники.

- Приїхали аби обмінятися умовами та досвідом роботи в сфері безпеки дорожнього руху, - розповів керівник делегації Калев Наур. - Ми привезли у дарунок українським дітям світлоповертаючі значки, так звані «світлячки». Завдяки їм діти стануть помітними у темну пору доби. Все, що геніально – просто, як і наші «світлячки».

Світлоповертаючі значки отримали усі школярі, присутні у залі. Дітям їх чіпляли правоохоронці з Естонії та державтоінспектори Вінниччини. На добру згадку про дружню і корисну зустріч керівник естонської делегації Калев Наур кожній школі міста Липовець подарували фільм про безпеку руху та сувеніри.

- Сьогоднішня зустріч – це початок дружніх взаємовідносин між братніми народами, - переконаний мер міста Липовець Микола Майданюк. – Це відповідь на мій минулорічний візит до Естонії. З усього ми маємо знати, що Європа починається не за кордоном України, і європеєць кожен з нас. У нас безліч і спільних проблем і питань, які можемо вирішувати разом.

- Це дивовижно, - поділився своїми першими враженнями Калев Наур. – Темперамент вашого народу, його щирість, сердечна гостинність і відкрите бажання плідної співпраці, здатні подолати будь-які труднощі і перешкоди на шляху подолання життєвих проблем.