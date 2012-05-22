Обсяги будівництва на Вінниччині впали на 10%

У січні–квітні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 236,9 млн. грн., що у порівняних цінах становить 90,5% до обсягів будівництва у січні–квітні попереднього року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–квітні 2012р. становила 1,7%. За цим показником Вінниччина посіла чотирнадцяте місце серед регіонів України.

У січні–квітні 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами на підготовці будівельних ділянок – на 77,6%, роботи із завершення будівництва – на 35,4%, з будівництва будівель і споруд – на 9,9%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 90,1%).

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 81,8% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (12,5% та 5,7% відповідно).

Будівельні підприємства м. Вінниці, якими виконано 81,7% загальнообласного обсягу робіт, скоротили їх проти січня–квітня попереднього року на 10,0%.

Зросли обсяги будівництва у містах Хмільнику, Козятині та Жмеринському, Тростянецькому, Липовецькому, Козятинському, Вінницькому, Бершадському, Томашпільському, Чечельницькому, Іллінецькому районах.