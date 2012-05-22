Перевіряти підприємців будуть і волонтери

У Вінниці розпочав роботу перший в Україні проект із захисту прав підприємців, в якому одночасно беруть участь громадські організації, представник органів влади та журналісти.

- В багатьох випадках представники контролюючих та перевіряючи органів приходять на підприємство, не маючи повноважень на перевірку, без санкції свого керівництва та проводять незаконні перевірки, - говорить координатор Коаліції бізнес-асоціацій Вінниччини Генадій Поліщук. – Поширені ситуації, коли перевірячі і контролюючі органи навмисно створюють «проблеми» для бізнесу, які потім пропонують вирішити за хабарі.

Завдяки допомозі Міжнародного центру приватного підприємництва та проведеним переговорам з органами влади на Вінниччині створено систему протидії цьому явищу.

- В рамках цього проекту, - долучається до розмови Олександр Печалін, голова спілки підприємців «Стіна», – в кожному державному органі – в податковій службі, управлінні міністерства з надзвичайних ситуацій, санепідстанціях - призначено модераторів, які після звернення вінницьких підприємців до проекту братимуть участь у розслідуванні конфлікту і забезпеченні законності дій щодо перевірки.



- Кількість перевірок підприємців значно зменшилась, - заявила заступник начальника Головного управління економіки Надія Носиківська. – Якщо за перший квартал 2011 року перевірили 5511 суб‘єктів підприємницької діяльності то за такий же період цього року 4500. У області відзначається послаблення державного регуляторного тиску.

Також чиновниця порадила підприємцям долучати представників громадських організацій до своїх перевірок.

- Не всі обізнані, що за законом можна залучати третю сторону, - каже Носиківська. - Зараз ми формуємо список волонтерів, щоб на добровільних засадах у якості третьої сторони ті брали участь у перевірках. Список буде оприлюднений на сайті облдержадміністрації.

Також для підприємців випущена брошура «Перевірка на 5». Там зібрано алгоритм конкретних дій підприємця під час перевірки. Безкоштовно отримати брошуру можна в офісі Коаліції бізнес-асоціацій Вінниччини за адресою: м.Вінниця, вул.П.Осіпенко, 9.

