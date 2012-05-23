Джига наказав платити більше за молоко, отримане від селян

22 травня на виїзній нараді в райцентрі Іллінці голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига доручив керівництву всіх районів Вінниччини підняти ціни на молоко, що закупається у населення. Для цього порадив створити в кожному селі молокоприймальний пункт, повідомляє сайт gazeta.ua.

- Тоді схема отримання молока буде більш прозора. Молоко буде більш якісне, - зазначив губернатор. - Гроші селяни не будуть отримувати від невідомого "дядька" просто з кармана. І документи відповідні будуть оформлятися. Інакше стають можливими випадками, коли посередник тікає з людськими грошима, які йому віддали за молоко. Так було в Липовецькому районі. Чому він досі не знайдений? Обманув людей, а ми його не можемо найти. Хто тоді буде вірити цій владі?

У приклад всім поставив іллінецьке підприємство "Люстдорф", яке працює з людьми тільки через молокоприймальні пункти.

- Порівняно з іншими заводами це підприємство тримає більш-менш високу ціну на молоко. Залежно від жирності, за літр молока беруть у населення від 2,07 до 2,70 гривні. А ось ціна 1,60-1,65 неприпустима. З цією ситуацією треба негайно розбиратись. Люди не повинні страждати. А посередників треба приструнити", - наголосив Джига.

Начальник Головного управління агропромислового комплексу Вінницької ОДА Микола Неїлик розповів, скільки насправді заробляють власники корів.

- Затрати на виробництво одного літра молока сягають 1,55 гривні. У середньому на Вінниччині молоко беруть у селян по 1,85 гривень. Значить, у місяць власник заробляє 135 гривень. Хіба це заробіток? Молоко повинно коштувати не менше 2,30, - переконаний Неїлик.