Запрошують побілити притулок для собак
09:16, 23 травня 2012Вінниця
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З собою мати робочий одяг
Волонтери вінницького притулку для тварин "Планета" запрошують співчуваючих вінничан на суботник 26 травня. Потрібно побілити вольєри.
Збір 26 травня о 10.00 на трамвайній зупинці "Електромережа". З собою потрібно мати змінний робочий одяг.
Сьогодні у притулку знаходиться 300 бездомних собак. Організатори приймають будь-яку допомогу для собак - посуд, медикаменти, іграшки, теплий одяг.
Адреса притулку: вул Сабарівська, 5 (300 м від електромержі). Телефон організатора 097 305 80 40
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