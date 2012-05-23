Запрошують побілити притулок для собак

Волонтери вінницького притулку для тварин "Планета" запрошують співчуваючих вінничан на суботник 26 травня. Потрібно побілити вольєри.

Збір 26 травня о 10.00 на трамвайній зупинці "Електромережа". З собою потрібно мати змінний робочий одяг.

Сьогодні у притулку знаходиться 300 бездомних собак. Організатори приймають будь-яку допомогу для собак - посуд, медикаменти, іграшки, теплий одяг.

Адреса притулку: вул Сабарівська, 5 (300 м від електромержі). Телефон організатора 097 305 80 40