Сьогодні у Вінниці назвуть мецената культури року

09:28, 23 травня 2012
Вінниця
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Церемонія нагородження пройде вперше

23 травня у кіно-концертному залі «Райдуга » вперше у Вінниці до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбудеться церемонія нагородження кращих працівників галузі в номінаціях:

    «Митець року»
    «Викладач року»
    «Меценат культури року»
    «Кращий мистецький проект року»
    «Краща концертна програма року»
    «Кращий заклад культури року»

Початок концерту та церемонії нагородження о 18 годині.

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