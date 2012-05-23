Сьогодні у Вінниці назвуть мецената культури року
09:28, 23 травня 2012Вінниця
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Церемонія нагородження пройде вперше
23 травня у кіно-концертному залі «Райдуга » вперше у Вінниці до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбудеться церемонія нагородження кращих працівників галузі в номінаціях:
«Митець року»
«Викладач року»
«Меценат культури року»
«Кращий мистецький проект року»
«Краща концертна програма року»
«Кращий заклад культури року»
Початок концерту та церемонії нагородження о 18 годині.
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