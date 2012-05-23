Сьогодні у Вінниці назвуть мецената культури року

Церемонія нагородження пройде вперше

23 травня у кіно-концертному залі «Райдуга » вперше у Вінниці до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбудеться церемонія нагородження кращих працівників галузі в номінаціях: «Митець року»

«Викладач року»

«Меценат культури року»

«Кращий мистецький проект року»

«Краща концертна програма року»

«Кращий заклад культури року» Початок концерту та церемонії нагородження о 18 годині.

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