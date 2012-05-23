Вікторія Добринська виконала олімпійський норматив

Не всі знають, що у вінницької олімпійської чемпіонки Наталі Добринської є старша сестра, яка також є чудовою легкоатлеткою. Але, на відміну від Наталки, Вікторія займається не багатоборством, а стрибками у висоту.

На студентських спортивних іграх України, які пройшли у Ялті, Добринска-старша взяла участь поза конкурсом. І показала найкращий результат серед усіх учасниць, стрибнувши у висоту на 1,92 м.

– Це новий рекорд Вінницької області і норматив майстра спорту міжнародного класу, – повідомив старший тренер збірної України з легкої атлетики (резерв) Костянтин Москалюк. – Водночас у студентських спортивних іграх України Вікторія норматив категорії «B» на участь в Олімпійських іграх.

Щоправда, з цим показником легкоатлетам потрапити у Лондон буде практично неможливо. Для цього Добринській-старшій треба виконувати норматив категорії «А», який дорівнює 1,95 м. Вікторія має шанс це зробити 27 травня на Кубку України і 12 червня на чемпіонаті України. Обидва ці змагання пройдуть у Ялті.

На жаль, коштів на відрядження Вікторії на ці змагання спортуправління ОДА не виділяє. Спортсменці доведеться їхати за власний рахунок.

