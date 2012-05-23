Національну спадщину вінничанам подарували поляки

Альбом із історією подільських писанок, які малювали наші пращури сто років тому, подарували Вінниці Ева і Антоні Беліна-Бжозовські, - повідомляє УКРІНФОРМ.

Альбом, виданий українською, польською та англійською мовами, та належить до приватної бібліотеки родини Беліна-Бжозовських і представляє колекцію, зібрану Геленою Яновською з роду Грохольських.

У ньому представлено понад 100 світлин писанок із села Попелюхи Муровано-Куриловецького району, котре свого часу належало родині Беліна-Бжозовських.

Як відзначили власники альбому, він є також презентацією історії родини Беліна- Бжозовських, Мисельських, Грохольських із Поділля. Відтак, презентували альбом у Вінниці автори ідеї Ева та Антоні Беліна-Бжозовські.

Альбом було видано під патронатом Генерального консула Республіки Польща у Вінниці Кшиштофа Свидерека. На презентації альбом роздавали безкоштовно.