До 100-річчя Михайла Стельмаха випустили поштову марку

24 травня у всіх відділеннях поштового зв'язку вводиться в обіг поштова марка № 1193 «Михайло Стельмах. 1912-1983» до 100-річчя з дня народження письменника.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Номінал марки - 2,00 грн. Наклад - 150 тисяч примірників.

Художник марки і штемпеля Володимир Таран. Марки надруковані на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Спецпогашення марки «Перший день» пройде в Києві і Вінниці (головпоштамт).