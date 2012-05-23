До 100-річчя Михайла Стельмаха випустили поштову марку
10:01, 23 травня 2012Вінниця
3 0
Вшанували відомого подолянина
24 травня у всіх відділеннях поштового зв'язку вводиться в обіг поштова марка № 1193 «Михайло Стельмах. 1912-1983» до 100-річчя з дня народження письменника.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Номінал марки - 2,00 грн. Наклад - 150 тисяч примірників.
Художник марки і штемпеля Володимир Таран. Марки надруковані на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
Спецпогашення марки «Перший день» пройде в Києві і Вінниці (головпоштамт).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter