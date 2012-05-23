Водіїв мережі громадського транспорту ходитимуть "по формі"

Водіїв мережі громадського транспорту одягнуть у форму.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман під час вчорашнього візиту у тролейбусне депо міста.

За його слова, водії трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршрутних таксі повинні буди одягнені в однаковий одяг, засвідчуючи свою приналежність до мережі громадського транспорту.

− Коли ми бачимо водія маршрутки, який одягнений у майку і шорти, то це не лише неестетично, але й не етично по відношенню до пасажирів, бо такий одяг доречно одягати на пляж, і аж ніяк не на роботу, надаючи послуги з перевезення, − каже Володимир Гройсман.

Одяг водіїв буде блакитного кольору і міститиме напис: «Міська транспортна мережа». На рукавах будуть нашивки жовтого кольору: одна − означатиме, що за кермом водій ІІІ класу, дві − ІІ, а три − І.

Тканини для пошиття обирали з натуральних волокон, аби водіям працювалося зручно та комфортно за будь-яких погодніх умов. Яким буде головний убір, - кепка чи пілотка, − поки що визначаються.

Тетяна Антонець, працівник тролейбусного депо, презентуючи жіночий одяг представникам міської влади, зауважила, що в тому не соромно і по місту прогулятися.