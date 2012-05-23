Вболівальників запрошують подивитись хокей на траві

З 24 по 27 травня у Вінниці, на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького відбудеться 6-й, передостанній тур чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд.

Початок матчів – о 11.00, 13.00, 15.00 і 17.00. Вхід – вільний. У змаганнях беруть участь 8 команд, половина з яких – вінницькі.

На думку експертів, найцікавішим матчем туру має стати вінницьке дербі між лідером чемпіонату «Олімпією-Колосом-Секвоєю» і її найближчим переслідувачем – «Динамо-ШВСМ-ВДПУ». Минулого туру «ОКСу» дала бій й збірна Черкаської області, яку вдалось здолати лише з рахунком 5:4.

– «Динамо-ШВСМ-ВДПУ» – це фактично молодіжна збірна України, яку зміцнили кілька досвідчених виконавців. Вона наразі веде підготовку до молодіжного чемпіонату Європи, – сказав головний тренер «Олімпії-Колоса-Секвої» і національної збірної України Павло Мазур. – Команда з Черкас впевнено йде третьою у чемпіонаті. На відміну від інших клубів, вона намагається повністю викладатися у поєдинках з нами. Наприклад, в останньому турі «ОКС» по ходу гри двічі поступалася черкащанам (0:1, 1:2), але все ж вирвала перемогу.

Лідер цієї команди Антон Сердюк входив до збірної України, яка виступала на минулорічному літньому чемпіонаті Європи у Вінниці. Кандидатом до національної збірної є й інший черкащанин Руслан Підгорний.