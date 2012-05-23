Козацьку еліту видряпали на гусячих яйцях

У рамках відзначення в області 360-ї річниці битви під Батогом у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Дух козацтва – український дух».

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Експозицію виставки склали твори відомих вінницьких художників, чиї роботи – своєрідні сторінки літопису українського козацтва. Загалом представлено близько 50 творів живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва.

Чимало картин, що змальовують лицарську звитягу національних героїв, створено народним художником України Аркадієм Сорокою. Всі вони займають почесне місце у збірках багатьох музеїв України. На виставці представлено один з останніх творів знатного митця – «За волю».

Також було представлена серія портретів ватажків українського війська вінницького художника Михайла Лошака. Серед них особливо виділено постать Івана Богуна.

До образу відомого вінницького полковника звернувся також заслужений діяч мистецтв України Леонтій Гринюк.

Як зазначила історик Ліля Гальчевська, виставка присвячена не розкриттю кривавих батальних сцен битви, а демонстрації того, якими ж були козаки.

Також були представлені дві однойменні картини «Козак Мамай» вінницького художника, заслуженого майстра народної творчості Івана Горобчика. Саме він є одним з провідних українських майстрів, які працюють у стилістиці народної картини.

У стилістиці народної картини виконані твори Василя Слободянюка, заслуженого майстра народної творчості України, та Федора Канчука, заслуженого діяча мистецтв України, який відтворив трагічні епізоди історії Вінниччини – страту Кочубея та Іскри і оборону Буші.

Окрім картин, також була представлена серія дряпинок на гусячих яйцях «Козацька еліта» Петра Пипи, які відображають портрети військово-політичних діячів України XVI-XVIII.

Присутній на відкритті виставки сотник Вінницького козацького полку сказав: «Я не хочу, щоб діти мріяли стати бетменами, я хочу, щоб вони мріяли стати Богунами чи Кривоносами».

Довідка. Як відомо з історії, битва під Батогом 1-2 червня (22-23 травня з а старим стилем) 1652 р. між козацько-татарським військом Богдана Хмельницького та польсько-шляхетським військом коронного гетьмана Марціна Каліновського стоїть у ряду визначних перемог мудрого та далекоглядного ватажка українського народу періоду Національно-визвольної війни 1648-1657 рр.