Сергій Татусяк вже при Адміністрації Президента

21 травня на засіданні в Адміністрації Президента затверджено персональний склад робочої групи з питань місцевої демократії та самоорганізації населення Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства. До робочої групи увійшов і голова обласної Ради Сергій Татусяк. Очолив її – Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, повідомляє сайт Моя Вінниця.

Робоча група налічує 9 осіб, серед яких очільники обласних рад і адміністрацій, а також Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

Метою діяльності робочої групи є реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина, приведення у відповідність з європейськими стандартами національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема в частині спрощення процедур їх реєстрації, запровадження європейських механізмів контролю за діяльністю інститутів громадянського суспільства, забезпечення їх сталого функціонування, сприяння розвитку місцевої демократії.

Серед основних напрямів роботи група реалізовуватиме заходи щодо впровадження в життя Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2012 рік. На першому засіданні було затверджено план таких заходів. З-поміж іншого робоча група бере на себе зобов’язання забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів законів про місцевий референдум, про органи самоорганізації населення, про місцеве самоврядування в Україні.