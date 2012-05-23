30 управителів стали професіоналами в керівництві ОСББ

Вчора, 22 травня, у Вінницькому національному технічному університеті тридцяти управителям багатоповерхових будинків, які пройшли спеціальний навчальний курс, вручили посвідчення.

Про це повідомила радіокомпанія „Місто над Бугом”.

Це вже другий випуск спеціальних підготовчих курсів, які організувала для керівників ОСББ Вінницька міська рада на базі та за підтримки фахівців ВНТУ. Перший випуск відбувся у лютому цього року. Тоді посвідчення отримали 20 слухачів

За словами директора департаменту міського господарства Вінницької міської ради Василя Броварника, у планах міської влади провести до кінця 2012 року навчання 100 голів ОСББ. Вартість курсу для однієї людини – 380 гривень. Навчання оплачується за рахунок міського бюджету