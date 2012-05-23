Вінниця нові тролейбуси купувати не збирається

У Вінниці почалась модернізація тролейбусів. Вчора вінницький міський голова Володимир Гройсман відвідав з робочим візитом тролейбусне депо міста, де оглянув старий тролейбус, котрий вже встигли капітально відремонтувати.

За словами начальника тролейбусного депо КП "вінницьке ТТУ" Миколи Антонюка, подібної модернізації працівники відділу капітального ремонту підприємства ще не здійснювали. Старий тролейбус був розібраний до основи. Спершу відремонтували двигун, передній і задні мости, замінили обшивку транспортного засобу. Потім облаштували нову систему опалення, вмонтувати електронні циферблати та провели повну заміну старих крісел на нові тощо.

− В цілому на модернізацію тролейбуса пішло 40 днів, − каже Микола Антонюк. − Витрачено приблизно 250 тисяч гривень. Це невеликі кошти, порівнюючи з ціною нового, який коштує понад 2 мільйони гривень. Проведений капітальний ремонт дозволить машині без перешкод ще 5−7 років обслуговувати пасажирів міста.

Міський голова, оглядаючи відремонтований тролейбус, зауважив, що він виглядаю у декілька разів краще, аніж той, що купували 5 років тому. А, отже, нині для трамвайно-тролейбусного управління міста вигідніше не витрачати колосальні кошти на нові транспортні одиниці, а модернізувати вже наявні.

− Для підприємства нині вигідніше модернізувати транспортні засоби власними силами, аніж купувати нові тролейбуси, − зазначає Володимир Гройсман. − А тому слід на 100 % використовувати внутрішні ресурси ТТУ, оновлюючи тролейбусний парк. Якщо підприємство зможе протягом року модернізувати по 20−25 одиниць, то за 5 років вдасться відремонтувати усі тролейбуси. Впевнений, що завдяки фахівцям цього підприємства, вони слугуватимуть довго.