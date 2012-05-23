Боєприпасами з цукрозаводу могло б рознести пів села

14 мінометних мін ММ-50 часів Другої світової війни виявили працівники одного з місцевих товариств вранці 22 травня на території недіючого цукрового заводу у селі Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Проводячи земляні роботи робітники спочатку відкопали один боєприпас, а згодом і решту. На даний час небезпечні знахідки знаходяться під охороною міліції. Знешкодження мін заплановано на сьогодні, 23 травня.

Загалом, з початку року на Вінниччині зареєстровано 39 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів під час яких вилучено та знешкоджено 80 мін, снарядів та гранат.