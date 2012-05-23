Директор вінницького підприємства "замилив" 4 млн. грн. податків

Директор одного з вінницьких підприємств примудрився приховати від оподаткування 4 мільйони гривень.

Про це повідомило управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Вінницькій області.

Фахівці управління з'ясували, що директор компанії, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, в результаті завищення валових витрат на загальну суму 8 млн. 267,7 тис. грн. при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій із будівельно-монтажних робіт із чотирма іногородніми партнерами умисно ухилився від сплати податку на прибуток в сумі 2 млн. 66,9 тис. грн. А за рахунок завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, в зв’язку з включенням до його складу сум ПДВ з вартості будівельно-монтажних робіт наданих зазначеними підприємствами, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1678,2 тис. грн..

Це призвело до фактичного не надходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. Загальна сума ухилення від сплати податків становить 3745,2 тис. грн.

За матеріалами перевірки відносно директора підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.