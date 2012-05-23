У нічному герці з конями постраждав 18-річний байкер
12:37, 23 травня 2012Вінниця
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Мотоцикліст у лікарні
У Шаргородському районі водій мотоциклу не впорався з керуванням та в’їхав у воза.
Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
Пригода сталась нинішньої ночі, о 2.30.
18-річний водій мотоцикла «Ява», житель одного з сіл району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з возом. Внаслідок ДТП водій мотоциклу отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до шаргородської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги.
Коні не постраждали.
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