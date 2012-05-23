У нічному герці з конями постраждав 18-річний байкер

У Шаргородському районі водій мотоциклу не впорався з керуванням та в’їхав у воза.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Пригода сталась нинішньої ночі, о 2.30.

18-річний водій мотоцикла «Ява», житель одного з сіл району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з возом. Внаслідок ДТП водій мотоциклу отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до шаргородської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги.

Коні не постраждали.