Вінницькими тролейбусами плаватимуть венеціанські гондоли

Новий мистецький проект під робочою назвою «Живий транспорт» нещодавно ініціювали департамент культури міської ради, Інститут розвитку міст спільно з громадською організацією «Лабораторія актуальної творчості», яку очолює Олександр Нікітюк.

За його словами, цей проект має на меті створення так званого «Венеціанського тролейбуса», який курсуватиме містом у звичному режимі і обслуговуватиме пасажирів.

− Справа в тому, що ми хочемо привернути увагу городян до мистецтва, − каже Олександр Нікітюк. − І якщо вони не мають часу відвідувати виставки, ми вирішили створити для них мобільну мистецьку галерею − розписаний у стилі відомого середньовічного художника Каналетто тролейбус.

Це фонові картини з зображеннями персонажів маскарадів, які логічно поєднуватимуться з символами Венеції − гондолами. Вони „випливатимуть” і спереду, і з боку, і ззаду.

Та не лише зовні, - ми по-мистецькому реконструюємо старий тролейбус, але й всередині буде створена особлива атмосфера: блакитне небо з виноградними лозами, квіти і розписи.

Художник каже, що венеціанський тролейбус стане першою ластівкою програми інтеркультури міста, бо до його розписування, яке здійснюватиметься вручну пензлем і олійними фарбами, залучатимуться не лише представники «Лабораторії актуальної творчості», а й митці з інших міст України, а можливо, й світу. Адже подібним проектом ніхто і ніде ще не займався, отже, він стане справжньою родзинкою у світі мистецтва.

На створення мистецького тролейбуса піде близько місяця. Вартості проекту Олександр Нікітюк ще не підраховував. Приблизно вона дорівнюватиме 25 картинам, написаним олійними фарбами.

Оглядаючи старенький, але вже трішки розфарбований тролейбус вінницький міський голова Володимир Гройсман був вражений і схвально відгукнувся про цей проект, зауваживши, що на 25 картин міська влада кошти знайде, - залучать позабюджетні джерела.