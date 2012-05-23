Вінницьким містам і селам вказали на місце

На території області є 1512 населених пунктів. На даний час встановлено та змінено межі за проектами землеустрою в 1454 населених пунктах.

Про це повідомило головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

Разом з Тим, потребують зміни меж ще 259 населених пунктів, які втратили свою актуальність.

А саме, потребують розширення меж через відсутність вільних земель необхідних для задоволення потреб громадян для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Також потребують встановлення меж 3 міста обласного значення, 6 міст районного значення, 11 селищ та 38 сільських населених пунктів.

