Вінницьким містам і селам вказали на місце
14:02, 23 травня 2012Вінниця
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Змінено межі населених пунктів
На території області є 1512 населених пунктів. На даний час встановлено та змінено межі за проектами землеустрою в 1454 населених пунктах.
Про це повідомило головне управління Держкомзему у Вінницькій області.
Разом з Тим, потребують зміни меж ще 259 населених пунктів, які втратили свою актуальність.
А саме, потребують розширення меж через відсутність вільних земель необхідних для задоволення потреб громадян для будівництва та обслуговування житлового будинку.
Також потребують встановлення меж 3 міста обласного значення, 6 міст районного значення, 11 селищ та 38 сільських населених пунктів.
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