Усі повистригали м‘ячі на головах моделів

23 травня у Вінниці пройшов фестиваль перукарського мистецтва «Чарівна зачіска-2012». Цьогоріч фестиваль присвятили Євро-чемпіонату.

- На фестивалі показали мистецтво зачіски і макіяжу 14 перукарень, в тому числі 5 учбових закладів, – говорить Людмила Перова, заступник начальника Департаменту адміністративних послуг Вінницької міськради. – Продемонстрували понад 150 зачісок.

Вразив присутніх довершеністю костюмів, зачісок та макіяжу шість уучнів вищого профтехучилища №7. Під композицію «Стіна» гуру «Пінк Флойд» вони показали високу підготовленість до фестивалю.

Майже кожна перукарня представила моделі, з вистрежиними футбольними м‘ячами, логотипами Євро та символікою Чемпіонату. Серед жінок-перукарів упевненно тримався і єдиний чоловік-перукар Дмитро Пасічник.

Свої роботи показували вище профтехучилище №7, учбово-курсовий комбінат, центр профтехосвіти технологій та дизайну, вище професійне училище сфери послуг, салони «Стелла», «Селебріті», «Мадам Лямбре», «Мальва», «Модерн» та «Валері».

- Ми раді, що у фестивалі взяли участь майти салону «Стелла», - продовжує Людмила Федорівна. – Буквально вчора вони повернулись з Одеси, де проходив міжнародний Чеміпонат України з перукарського мистецтва. Там вони посіли друге місце. А враховуючи, що перше віддали майстрам з Росії, то можна з впевненістю сказати, що вінницькі майстри кращі в Україні.