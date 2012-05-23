Пенсіонера тричі грабували, а він мовчав

Правоохоронці затримали двох мешканців села Ковалівка, які підозрюються у пограбуванні одинокого пенсіонера. Про це повідомили у центрі зв’язів з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Вперше злочинці чекали на 81-річного чоловіка пізно ввечері, сховавшись за його будинком. Коли пенсіонер почав відкривати двері, двоє нападників накинули йому на голову старий одяг, який знайшли на подвір’ї. Кинувши старого на землю, почали обшукувати. Грабіжники відібрали у нього 1000 гривень пенсії, які він отримав цього дня, та втекли. Пенсіонер не повідомив про злочин в міліцію, бо йому пригрозили розправою.

Тож, сподіваючись на безкарність, незабаром грабіжники знову напали на старенького, так само накинувши йому на голову мішок. Але цього разу грошей пенсіонер не мав.

Через два дні, скориставшись відсутністю власника будинку, один із нападників вибив вікно та заліз в його помешкання в надії знайти гроші. Інший чекав у машині неподалік, щоб подати сигнал, коли повернеться господар. Перевернувши все в будинку, злодій поспіхом встиг забрати лише мобільний телефон дідуся.

Після цього, пенсіонер звернувся в міліцію. Обличчя нападників він не бачив, тож і не сподівався, що грабували його односельці: 30-річний та 24-річний місцеві мешканці, які заробляли на життя ремонтами. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.