У Вінниці дітей вчать у кам‘яному музеї

Пісковики, мігматити, граніт червоного кольору та ще більше 10 різновидів каменів зібрали на подвір’ї однієї з вінницьких шкіл, повідомляє канал ICTV.

Цілий парк «Подільського каменю та деревини» розмістили під вікнами навчального закладу. Як формується вапняк і граніт, діти тепер бачитимуть на власні очі.

Ініціатор – директор закладу, який роками мріяв створити таке місце для навчання. Адже в області працюють 30 кар’єрів – і на кожному видобувають цінну породу. А керівники підприємств безкоштовно привезли у школу експонати для науково-пізнавального центру.

- Дитина побачить, що каміння не просто той щебінь, що лежить, він має свою красоту, - каже директор школи Дмитро Щербацький.

У парку – безмежне поле для творчості. Разом зі студентами учні обладнали частину музею. Дизайнер шкодує, що площа замала – адже кожному камінчику потрібен власний простір.

- Кожен камінь себе по різному веде. Є такий камінь, який сяє, коли йде дощ, він зелений. А в похмуру погоду його не видно - він розчиняється на фоні трави, - розповідає старший викладач Вінницького факультету Національного університету культури та мистецтв, Олександр Котловий.

Кожен камінь має особливе оформлення - деревами та квітами. Науковці і викладачі раді, адже парк–музей є чудовим науковим посібником для вивчення геології краю.

- Ми уклали угоду між нашим університетом і школою. Це буде просто чудовий дендропарк, а ми як навчальний заклад зможемо мати чудову базу практики, - каже декан Національного університету культури та мистецтв, Галина Кравчук.

За кілька тижнів колекцію музею поповнять новими експонатами. До рідкісних порід дерев – залізного та адамового дерева, яблуні з фіолетовим цвітом – додадуть іще 30 різновидів вапняку, діабазу та мергелю. І засадять парк-музей червонокнижними рослинами, аби вчити дітей берегти їх у природних умовах.