Чартери до Чорногорії літатимуть кожні десять днів

Туристичні чартери з Гавришівки до Чорногорії літатимуть кожні десять днів, - починаючи з 11 червня і до середини вересня.

Про це повідомив директор КП «Аеропорт «Вінниця» Ярослав Мазурець.

До аеропорту «Тіват» в країні відпочинку вінничани зможуть дістатися «Боїнгами – 737» «Міжнародних Авіаліній України». Льоту – 1 година 40 хвилин, «як з Вишеньки у Тяжилів маршруткою в годину пік», - пожартував директор аеропорту.

Квитки вінничани можуть придбати через туристичні агенції, або в авіакасах. Вартість перельоту в обидва боки коливатиметься від 280 до 315 євро, залежно від класу, в який придбано квиток.

А першим рейсом у 390 євро можна буде вкластись і з перельотом, і з вартістю відпочинку, позаяк турагенції встановили акційну ціну.