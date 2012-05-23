У Вінниці в пам'ять про Тараса Шевченка запалили свічки

Вчора, 22 травня, у Вінниці на Театральній площі вінницький осередок "Студентської Свободи" провів захід пам`яті "Згадай Тараса Шевченка".

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Вінницька молодь та учасники старшого віку виклали на площі свічками напис "Шевченко", який сягав близько 20 метрів завдовжки і 2 метрів вшир.

Акція була присвячена черговій річниці перепоховання Кобзаря на Чернечій горі у Каневі і відбувалася на підтримку спорудження пам`ятника Т. Шевченку на Театральній площі.

Коли почало вечоріти, учасники акції принесли квіти й запалили лампадки, вшановуючи Тараса хвилиною мовчання.



Мешканці Вінниці виявили неабиякий інтерес до заходу і висловили патріотам Вінниччини свою підтримку.

Наприкінці вечора усі присутні виконали національний славень.