У Вінниці роздають вільні робочі місця

29 травня у Вінниці, в Експоцентрі торгово-промислової палати за адресою Соборна, 68 відбудеться ярмарок вакансій. Участь у ньому візьмуть 59 підприємств Вінницької області, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- На ярмарку можна буде отримати інформацію про наявнітсь вільних робочих місць і вакантних посад, зустрітися з роботодавцаями, проконсультуватися особам з обмеженими фізичним можливостями, - говорить заступник начальника відділу організації надання послуг роботодавцям Вінницького обласного центру зайнятості Віталій Галанін.

У Вінницькій області на одне робоче місце претендує 14 осіб.

- На обліку стоїть 45 тисяч 600 незайнятих громадян. 61% – мешканці сільської місцевості, - каже заступник начальника відділу статистики і прогнозування Вінницького обласного центру зайнятості Ігор Пашко.