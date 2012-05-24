Допомога родинам із психічно хворими людьми зросте до 1094 грн

Виплати родинам, які опікуються психічно хворими людьми, зростуть в десять разів – зі 109 до 1094 грн.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, поінформували УНІАН у його прес-службі.

«Учора були прийняті відповідні зміни до законодавства, підготовлені Міністерством соціальної політики, які дають можливість фінансово підтримати родини, де є психічно хворі люди першої і другої категорії», - зазначив він.

За словами С.Тігіпка, «дуже довго в Україні ніхто не звертав уваги на цю категорію людей. Нам вдалося зрушити з місця це питання і підтримати ті родини, які не віддають психічно хворих до спеціалізованих інтернатів».