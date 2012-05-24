Екс-голову Барської районної ради таки судитимуть

Прокуратурою Вінницької області завершено розслідування кримінальної справи відносно голови Барської районної ради.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Слідчим відділом прокуратури Вінницької області розслідувано кримінальну справу щодо голови Барської районної ради, яка у березні цього року отримала хабар у сумі 8000 грн. за передачу в оренду частини приміщення районного центру дозвілля, що відноситься до об'єктів комунальної власності, та вчинила вказані дії з використанням службового становища та владних повноважень.

Кримінальну справу за обвинуваченням посадовця у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до якої судом обраний запобіжний захід у вигляді застави, 22.05.2012 з обвинувальним висновком скеровано до апеляційного суду Вінницької області для визначення підсудності.

Довідка. Підсудністю називається розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчості їм цивільних справ.