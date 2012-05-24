У водоймі біля траси втопився чоловік

09:57, 24 травня 2012
Вінниця
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„Допомогла” оковита

Вчора, 23 травня о 7:35 на пункт зв’язку державної пожежної частини №23 смт Муровані Курилівці надійшло повідомлення від чергового районного відділу міліції про те, що на ставку біля села Лучинчик Мурованокуриловецького району загинув 53-річний чоловік.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередніми даними, він відпочивав на даній водоймі з друзями. Перебуваючи в нетверезому стані  чоловік пішов купатися та втопився.

Тіло було вилучене із води його друзями та відправлено на судово-медичну експертизу.

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