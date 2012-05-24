У водоймі біля траси втопився чоловік

Вчора, 23 травня о 7:35 на пункт зв’язку державної пожежної частини №23 смт Муровані Курилівці надійшло повідомлення від чергового районного відділу міліції про те, що на ставку біля села Лучинчик Мурованокуриловецького району загинув 53-річний чоловік.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередніми даними, він відпочивав на даній водоймі з друзями. Перебуваючи в нетверезому стані чоловік пішов купатися та втопився.

Тіло було вилучене із води його друзями та відправлено на судово-медичну експертизу.