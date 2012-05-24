Вінницький ляльковий поїхав «пофестивалити» по-міжнародному

У Хмельницькому відбувається IV міжнародний фестиваль театрів ляльок «Дивень» за участю творчих колективів з Росії, Білорусі, Литви, Ізраїлю, Молдови та України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької облдержадміністрації.

Почесними гостями та експертами фестивалю є радник Президента України з питань культури, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Ростислав Коломієць, мистецтвознавці Ірина Дівніч та Марія Прево

представники Львівського національного університету ім. І.Франка, Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Київської муніципальної української академії танцю імені С.Лифаря.

З-поміж інших українських колективів з Хмельницького, Києва, Черкас, Рівного та Львова, «пофестивалити» приїхав і Вінницький ляльковий театр, який представив спектакль для дітей «Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат».

Метою фестивалю є дослідження тенденцій розвитку сучасних театрів, пропаганда мистецтва театру ляльок, розширення уяви глядачів про можливості цього виду театрального мистецтва, підвищення його статусу в суспільстві, професійне спілкування, обмін творчим і технологічним досвідом.

В рамках фестивалю заплановані майстер-класи.

Завершення фестивалю «Дивень» заплановане на 25 травня.