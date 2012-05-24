Вінницький бізнес кличуть на Варшавську Фондову Біржу

Ані прогнозована друга хвиля світової економічної кризи, ані рецесія вітчизняної економіки не привід для вінницького малого бізнесу сидіти склавши руки.

Аби підприємці з Вінниці та області опанували сучасні інструменти залучення інвестицій за підтримки Інституту Глобальних Трасформацій, Генконсульства Польщі та Вінницької міської ради в обласному центрі нині проходить конференція "Економічні, юридичні та податкові аспекти проведення ІРО та залучення капіталу українськими компаніями на Варшавській Фондовій Біржі2.

Для вінницьких бізнесовців оптимальним майданчиком для виходу на фондовий ринок може стати саме Варшавська Фондова Біржа(ВФБ), - вважає Олександр Чалий, президент "Грант Торнтон Україна", Надзвичайний і Повноважний Посол, - позаяк на довіру до підприємств регіону мають позитивне значення тісні зв'язки регіону з Польщею, напрацьовані місцевою владою.

Окрім того, попри кризові явища на глобальних фінансових ринках, польські інвестори продовжують демонструвати зацікавлення іноземними активами. А Варшавська фондова біржа не настільки консервативна у ставленні до бізнесу з пострадянського простору, як, скажімо, Лондонська.

З іншого боку, польський інвестор викликає у вітчизняних підприємців менше застережень, аніж той, якого можна було б залучити на Московській біржі. "Польський інвестор - цивілізований, в стосунках з ним можна сподіватися на верховенство справа. Він прогнозований", - каже пан Чалий.

Втім, аби домогтися залучення коштів шляхом проведення ІРО, вінницьким підприємцям доведеться "себе причесати, щоб завоювати довіру інвесторів", - каже Олександр Чалий, і радить їм скористатися затишшям інвестиційної активності, аби розпочати процес трансформації, реструктуризації бізнесу та податкової оптимізації, аби стати "прозорими і зрозумілими європейським інвесторам і банкам". Власне, цьому, - як підготуватись до ІРО на Варшавській Фондовій Біржі, - учасників конференції і навчатимуть.

Втім, деякі вінницькі компанії вже пройшли цей шлях. Нині у лістингу ВФБ одинадцять українських компаній.