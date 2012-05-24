Пасажири відстояли рейс Вінниця-Гайворон

13:55, 24 травня 2012
Вінниця
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26 травня  "Укрзалізниця" мала скасувати  потягу Вінниця — Гайворон №667/668  як збитковий. Через письмові скарги пасажирів продовжила рух ще на рік, повідомляє сайт gazeta.ua.

— Може, цей поїзд невигідний для держави, але для нас — єдине, що по карману. Їздити ним у чотири рази дешевше, ніж маршруткою. Наприклад, поїзд до Генрихівки (станція у селі Красносілка Бершадського району Вінниччини) за місяць туди й назад бере 108 гривень, а маршрутка — 480, — каже  Сергій Тихоненко з райцентру Гайворон на Кіровоградщині.

Він один із 10 активістів, які об'єдналися в групу у соціальній мережі "Вконтакте" і протягом місяця добивалися, щоб цей рейс залишили. Для цього  дзвонили на гарячу лінію "Укрзалізниці", писали звернення з проханням не скасовувати рейс.

Потяг курсує двічі на тиждень. Із Гайворона вирушає в понеділок та четвер о 23.46. Із Вінниці — у понеділок і п'ятницю о 15.50. Долає 194 км зі швидкістю 32 км/год. На Вінниччині перетинає шість районів — Вінницький, Немирівський, Гайсинський, Теплицький, Томашпільський та Бершадський. Сполучає з обласним центром малі села, до яких інший транспорт не ходить. Поїзд має три загальні та два плацкартні вагони. Вміщає 352 пасажири.

 

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