За поробки зі сміття діти отримали холодильник

Цьогорічне свято останнього дзвоника у Тульчині, селах Кинашів та Суворівське пройде незвично.

25 травня о 17 годині в місцевому парку ім. Миколи Леоновича розпочнуться дійства в рамках кампанії «Менше сміття – краще життя».

Організатори акції підіб’ють підсумки конкурсу серед школярів «Друге життя речей». Впродовж двох місяців учні шкіл разом зі своїми вчителями створювали вироби з твердих побутових відходів.А навчала вчителів цьому тренер з Тернополя Олена Зарічна. Вона два дні провела у Тульчинському районі, зустрічаючись з дітьми та вчителями у селах Кинашів та Суворівське. Розказувала, як з речей які ми зазвичай викидаємо зробити масу потрібного, корисного і незвичайного. На святі пройде ярмарок, де можна буде придбати унікальні і несподівані вироби, зроблені руками дітей.

Також міський голова Тульчина Валерій Весняний підготував особистий приз мера на кращу поробку.

- Вирішили відправити переможців конкурсу „Друге життя речей” у колективну поїздку на фонтан у Вінницю, - каже мер Тульчина Валерій Весняний. – А також подарувати учням училица №7 холодильник у студентський гуртожиток. Наша громада стала першою і єдиною в Україні, де запрацювала програма. Звичайно, важко серед населення йдуть реформи, які змушують змінювати життя. Але коли з нами такі партнери як Мінрегіонбуд, DESPRO,ПРООН, гадаю у нас вийде змінити життя українцїв на краще.

Протягом проведення акції у місті Тульчин, селах Суворівське, Кинашів, Нестерварка місцеві жителі прибирали вулиці свого міста та сіл. Все це фотографували організатори акції і створили слайд-шоу «Наша вулиця - найчистіша». Усі учасники акції зможуть побачити себе у цьому фільмі, який буде демонструватись на великому екрані у парку. також можна буде подивитися на виставку малюнків школярів міських шкіл. А родзинкою стане цікава шоу-програма.

Міська влада Тульчина, громади Кинашів та Суворівського запрошують всіх небайдужих приєднатися до свята.