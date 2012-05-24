Віктор Бронюк перерізав стрічку на станції переливання крові у Вінниці

24 травня вінницькій станції переливання крові передали дороговартісне і необхідне для онкогематологічних хворих медичне обладнання – системи для сепарації клітин крові ”Амікус”. Потрібно для заготовки тромбоконцентрат.у. полвідомляє сайт ВінницяОК.

Обладнання, вартістю близько 1,5 млн. грн., безкоштовно передав голова Наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» Єжи Конік.

- Ми чекали на такий апарат п’ять років, – сказала головний лікар станції переливання крові Оксана Банах. – Щодня на станції здають кров близько 80 донорів. Нове обладнання дозволить значно прискорити роботу та підвищить її результативність. Наприклад, якщо раніше від одного донора ми отримували дві дози тромбоконцентрату, то тепер – чотири. До того ж здійснювана на новому сепараторі процедура, яка до речі займає сорок хвилин, є більш безпечною для донора.

Червону стрічку перерізав представник Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» у Вінницькій області Олена Басараб та лідер гурту «ТіК» Віктор Бронюк.

Крім Вінниці, такі апарати є у Києві, Полтаві та Білій Церкві.