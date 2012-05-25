Ще один молочний завод відкрили на Вінниччині

У Хмільнику знову відкрили завод сухого знежиреного молока. Протягом кількох останніх років підприємство не працювало і сотні його робітників опинились за воротами. Минулого року знайшовся інвестор – приватне аграрне науково-виробниче товариство «Візит» вклало кошти, закупило нове обладнання і запустило виробництво.

- Сьогодні завод може переробляти 150-200 тонн молока за добу, - говорить директор підприємства Микола Сосновський. – Будемо випускати тверді сири, масло, сухе знежирене молоко. Готуємо лінії для виробництво сметани та ряжанки.

